Гвоздик готов вести переговоры о возобновлении карьеры

Но не обещает, что вернется в ринг

Эксклюзив

Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик после поражения от Артура Бетербиева в 2019 году принял решение завершить карьеру. Сейчас украинец открыт к переговорам, но не обещает вернуться:

Мыслей о возвращении не возникает? Ходили разговоры о том, что вам могут сразу же дать бой за пояс.

Так дайте. В чем проблема? Что мне сделать для этого? По поводу моего возвращения – я не думаю об этом, я не ищу этого. Если кто-то хочет мне что-то предложить – предложите. Но это не значит, что я соглашусь, не значит, что я сплю и это вижу.

Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.