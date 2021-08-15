Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес
Гвоздик готов вести переговоры о возобновлении карьеры
Но не обещает, что вернется в ринг
16:00
Эксклюзив
Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик после поражения от Артура Бетербиева в 2019 году принял решение завершить карьеру. Сейчас украинец открыт к переговорам, но не обещает вернуться:
Мыслей о возвращении не возникает? Ходили разговоры о том, что вам могут сразу же дать бой за пояс.
Так дайте. В чем проблема? Что мне сделать для этого?
По поводу моего возвращения – я не думаю об этом, я не ищу этого. Если кто-то хочет мне что-то предложить – предложите. Но это не значит, что я соглашусь, не значит, что я сплю и это вижу.
Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.