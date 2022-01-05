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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит -:- Запланирован
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Гвоздик: «Когда я иду по улице, меня узнают»

Украинец высказался по поводу своей популярности
Бокс Профессиональный бокс
19:00
Гвоздик: «Когда я иду по улице, меня узнают»
Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ заявил, что доволен тем уровнем популярности, который у него есть в данный момент.

«Наверное, у меня сейчас популярность в идеальном количестве. Многие знают мою фамилию. Тут надо сказать спасибо Саше с Васей, потому что нас ассоциируют как тройку. Плюс, возможно, у нас с Сашей фамилия созвучная. Как-то оно так бьется, но визуально меня никто не знает.

Когда мне нужно этим пользоваться, я говорю свою фамилию, и какие-то двери открываются лучше, какие-то скидки появляются. Когда мне это не нужно, когда я хочу идти по улице, меня узнают. В принципе, я сталкиваюсь с этим каждый день, и это не надоедает. А в США, кроме мира бокса, тренеров и боксеров, меня никто не знает. Но больше я бы не хотел. И меньше не хотел. По-моему, сейчас идеально».

Александр Гвоздик признался, что в плане бокса всегда брал пример с Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александра Усика (19-0, 13 KO).

Рене Тер Велде
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Александр Гвоздик

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