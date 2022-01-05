Гвоздик: «Когда я иду по улице, меня узнают»

Украинец высказался по поводу своей популярности

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ заявил, что доволен тем уровнем популярности, который у него есть в данный момент.

«Наверное, у меня сейчас популярность в идеальном количестве. Многие знают мою фамилию. Тут надо сказать спасибо Саше с Васей, потому что нас ассоциируют как тройку. Плюс, возможно, у нас с Сашей фамилия созвучная. Как-то оно так бьется, но визуально меня никто не знает. Когда мне нужно этим пользоваться, я говорю свою фамилию, и какие-то двери открываются лучше, какие-то скидки появляются. Когда мне это не нужно, когда я хочу идти по улице, меня узнают. В принципе, я сталкиваюсь с этим каждый день, и это не надоедает. А в США, кроме мира бокса, тренеров и боксеров, меня никто не знает. Но больше я бы не хотел. И меньше не хотел. По-моему, сейчас идеально».

Александр Гвоздик признался, что в плане бокса всегда брал пример с Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александра Усика (19-0, 13 KO).