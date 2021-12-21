Гвоздик: «Ломаченко же не вышел с флагом России или со свастикой»

Василий Ломаченко и Александр Гвоздик / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV прокомментировал обрушившеюся критику на своего товарища Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) из-за флага Белгород-Днестровска после боя с Ричардом Комми (31-4, 27 КО).



Слова Владимира Кличко? У них же отношения не очень складываются. Как я понимаю, Вася не большой фанат искусства Кличко. Возможно, Владимир таким образом сделал ответный шаг.

Я не знаю, кто суперпатриотичен, кого это тревожит, и кто на желто-блакитных простынях спит. Для них может это важно. Я этого не понимаю. Он же не вышел с флагом России, со свастикой или с флагом с черепом и костями».