Гвоздик: «Ломаченко же не вышел с флагом России или со свастикой»
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV
прокомментировал обрушившеюся критику на своего товарища Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) из-за флага Белгород-Днестровска после боя с Ричардом Комми (31-4, 27 КО).
«Жванецкий сказал: «Патриотизм – это четкое и осознанное понимание того, почему мы должны жить хуже других». Это его желание, с тем он и вышел. Мог вынести портрет своей жены. Какая разница с чем он вышел? А «Белгород» разве не Украина? А если бы он захотел выйти с флагом «Мерседеса», поскольку он ему очень нравится. Это же не говорит, что он не поддерживает свою страну. Человек проделал работу и вынес флаг города. Ну захотелось ему так. Он разве кому-то что-то должен?
Слова Владимира Кличко? У них же отношения не очень складываются. Как я понимаю, Вася не большой фанат искусства Кличко. Возможно, Владимир таким образом сделал ответный шаг.
Я не знаю, кто суперпатриотичен, кого это тревожит, и кто на желто-блакитных простынях спит. Для них может это важно. Я этого не понимаю. Он же не вышел с флагом России, со свастикой или с флагом с черепом и костями».
Напомним, ранее Ломаченко ответил своим критикам, опубликовав видео с умершим российским актером, которому запретили посещать Украину.