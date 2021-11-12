Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца

Речь идет о чемпионе мира во втором полулегком весе

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, что обладатель титула WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) доставлял проблемы Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) в спаррингах:

Раньше на любой спарринг Ломаченко можно было продавать билеты. Против всех Вася тотально доминировал. С Шакуром такого не было. Ломаченко был лучше, но Стивенсон доставлял ему проблем.

Шакур был лучше всех остальных спарринг-партнеров?

Да, безусловно. Наверное, он больше всего доставлял Васе проблем. Не так что перебил или сильнее. Видел еще давно спарринг Ломаченко с Митрофановым – вот он очень много проблем Васе доставлял. Дима был больше. В целом Вася выигрывал в спарринге с Шакуром, но тот заставлял Ломаченко промахиваться, обманывал его. Делал такие вещи, которые никто не делал с Васей.

Отметим, что Стивенсон может стать следующим соперником Ломаченко.

Напомним, бывший соперник украинца Теофимо Лопес заявил, что Ломаченко легко побьет Стивенсона. Шакур в ответ посоветовал соотечественнику не впутывать его в пустые разговоры.