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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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Гвоздик назвал имя единственного супертяжа, в бою с которым Усик не будет фаворитом

Экс-чемпион полутяжелого веса считает, что украинцу еще многое предстоит доказать
Бокс Профессиональный бокс
15:52
Гвоздик назвал имя единственного супертяжа, в бою с которым Усик не будет фаворитом
Александр Гвоздик / фото - Instagram боксера

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался в адрес действующего чемпиона супертяжелого веса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), а также назвал имя единственного супертяжа в мире на данный момент, в бою с кторым Усик не будет фаворитом. Слова Гвоздика приводит YouTube канал USACHEV TV.

«Наверное, кроме Фьюри, я бы поставил Сашу фаворитом со всеми. Но это не говорит, что с ними будет легче или легко. Это все равно супертяжи, мощные плюхи, разные стили, другая антропометрия.

Я думаю, что Саша – большой молодец, красавец, но в супертяжах ему еще много чего нужно доказать». 

Напомним, в Великобритании могут отменить все боксерские мероприятия до конца января 2022 года.

Михаил Рыбак
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Александр Гвоздик Александр Усик Тайсон Фьюри

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