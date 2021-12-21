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Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины

Себя Александр не внес в список лучших

Бокс Профессиональный бокс
14:35
Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины
Александр Гвоздик / Фото: Инстаграм

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV назвал четырех лучших боксеров в истории Украины.

«Многие люди по-разному смотрят. По достижениям, конечно, это Саша Усик. Но я бы выделил тройку – Усик, Ломаченко, Владимир Кличко и, конечно же, Виталий Кличко».

Напомним, Гвоздик также рассказал, что ждет абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа в поединке с Василием Ломаченко.

Источник: XSPORT Карен Агабекян
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Теги

Виталий Кличко Владимир Кличко Василий Ломаченко Александр Усик Александр Гвоздик

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