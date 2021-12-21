Гвоздик: «Анатолий Ломаченко – великий тренер и будет ли еще такой тренер в Украине, я не знаю»
Гвоздик назвал лучших боксеров в истории Украины
Себя Александр не внес в список лучших
14:35
Александр Гвоздик / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV назвал четырех лучших боксеров в истории Украины.
«Многие люди по-разному смотрят. По достижениям, конечно, это Саша Усик. Но я бы выделил тройку – Усик, Ломаченко, Владимир Кличко и, конечно же, Виталий Кличко».
Напомним, Гвоздик также рассказал, что ждет абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа в поединке с Василием Ломаченко.