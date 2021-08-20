Гвоздик назвал украинского боксера, который может конкурировать с Альваресом, Головкиным и Чарло

Экс-чемпион мира – о Дмитрии Митрофанове

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) может наравне боксировать с топовыми боксерами среднего дивизиона:

Тебе нравится, как ведут карьеру Дмитрия Митрофанова, как она развивается?

Он очень талантливый боксер. Думаю, ему по силам конкурировать с лучшими средневесами планеты на сегодняшний день. Все будет зависеть только от того, как его будут вести. Но посмотрим. Пока рано что-то говорить. Привезли ему в последнем поединке неплохого соперника: небитого, с рекордом, понятно, с африканским рекордом, но явно он не был подарком. Если в таком духе его будут вести, то, думаю, его ждет большое будущее.

Отметим, что на данный момент Митрофанов боксирует в первом среднем весе, где также выступают Тим Цзю, Эрисланди Лара, Джермелл Чарло, Лиам Смит и другие.

Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.

