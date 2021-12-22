Гвоздик: «Не думаю, что Биволу нужен бой со мной»

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион полутяжелого веса, украинец Александр Гвоздик прокомментировал слухи о его скором возвращении в профи и поединке против действующего обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).

Я не думаю, что Диме это нужно. Не с точки зрения, что я могу доставить какие-то проблемы, а с точки зрения, что это в принципе не интересно. Но в целом, опять же, я с удовольствием поговорю с ним, мы можем встретится и обсудить все детали».