Гвоздик: «Не увидел в бою Головкин – Деревянченко ограбления»

Украинец проиграл казахстанцу близким, но единогласным решением судей

Фото: Instagram Гвоздика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Гвоздик считает, что в бою средневесов Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) не было ограбления украинца:

«Я не увидел ограбления в бою Головкин – Деревянченко».

Напомним, бой Головкин – Деревянченко состоялся 10 мая 2019 года. На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF. Украинец проиграл единогласным решением судей – 115:113, 115:113, 114:113.

Следующий бой Деревянченко проведет 5 декабря в андеркарде у Джервонты Дэвиса.