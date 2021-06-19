Гвоздик – о бое Беринчик – Лобов: «Печально, что боксер мирового уровня ищет возможность заработка на таких мероприятиях»

Александр Гвоздик / Фото: Bad Left Hook

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнение о предстоящем кулачном бое между украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) и бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым.



Слова Гвоздика приводит Instagram аккаунт goldeboxing.ua:

Но в этой ситуации в какой-то мере Денис и сам виноват, потому что у него действительно были предложения от ведущих компаний, но тогда он их не принял. После этого последовал ряд поражений – в WSB и где-то в любителях. Интерес пропал. Так что я считаю, что есть большая доля и его вины.