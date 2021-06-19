Гвоздик: «Ломаченко с командой прислушались к критике после боя с Лопесом»
Гвоздик – о бое Беринчик – Лобов: «Печально, что боксер мирового уровня ищет возможность заработка на таких мероприятиях»
Полутяж считает, что Денис сам виноват в таком развитие событий
13:55
Александр Гвоздик / Фото: Bad Left Hook
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнение о предстоящем кулачном бое между украинским легковесом Денисом Беринчиком
(15-0, 9 КО) и бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым.
Слова Гвоздика приводит Instagram аккаунт goldeboxing.ua:
Если без купюр и «болеем за наших», то это печально, что боксер мирового уровня, олимпийский сейчас пытается... Это ради хайпа. А ради хайпа равняется ради заработка. Это печально, что боксер мирового уровня ищет возможность заработка на таких мероприятиях. Это грустно.
Но в этой ситуации в какой-то мере Денис и сам виноват, потому что у него действительно были предложения от ведущих компаний, но тогда он их не принял. После этого последовал ряд поражений – в WSB и где-то в любителях. Интерес пропал. Так что я считаю, что есть большая доля и его вины.
Напомним, что Беринчика на дороге остановила полиция.