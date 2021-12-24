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Гвоздик – о фрик-поединке Джигурда – Шпак: «Претендент на бой года. Огромное уважение бойцам»
Экс-чемпион мира остался доволен
12:50
Александр Гвоздик / Фото: Boxing Scene
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик в своем Instagram отреагировал на фрик-бой Никиты Джигурды и Александра Шпака:
Мой претендент на бой года. Смех смехом, но на самом деле, выражаю огромное уважение обоим бойцам. В особенности Никите Джигурде! Мужчины!!!
Нокаут выдался неслабым – Джигурда отлетел на четыре метра.