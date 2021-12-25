Гвоздик – о Хижняке: «В принципе, мысли никогда не было»

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о серебряном призере Олимпийских игр-2020 Александре Хижняке:

Я повторюсь еще раз: раньше разве было что-то другое? По-моему, с самого начала карьеры Хижняка и до последних боев все всегда одно и то же. На самом деле в ринге идет кроссфит: выйти передышать, передавить, перебросать, переколотить, и все.

В принципе, мысли никогда не было – почему сейчас это все увидели? Когда Саша выигрывал, почему-то все кричали, восторгались и пели. У нас была просто буря обожания.

А что же случилось со всеми фанами, когда человек оступился? Тем более оступился, извините, в финале Олимпийских игр. Кисло, что ли? Сразу все начали чуть подхейтивать и увидели, что бокс примитивный. Бокс другим и не был на самом деле, просто вчера его любили за это, а сегодня уже критикуют. Как-то странно для меня на самом деле.

Я не увидел никаких изменений ни в одну, ни в другую сторону. Человек феноменально готов физически, а здесь просто пропустил лаки-панч. Сняли рановато, но случилось – что дальше?»