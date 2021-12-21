Гвоздик о возвращении: «Это такие утопические мысли, которые меня в последнее время вообще не посещают»

Также Александр отметил. Что с каждым днем его форма все дальше от соревновательной





Александр Гвоздик / Фото: Инстаграм Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV рассказал о взаимоотношениях со своим обидчиком Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО) и о нежелании возвращаться в бокс.

«У нас с Бетербиевым максимально уважительные отношения и не было никакого трэштока. Когда мы договорились о бое, он нормально отзывался и после боя, он даже выставлял какой-то пост. Мы провели хороший бой, он сделал отличную работу, я ее не сделал. Все заслуженно, все по делу. Желание вернуться? Кулаки не чесались и в последнее время они чешутся все реже. Я все решения принимаю не сердцем, а головой, а сейчас все это теряет актуальность. Моя форма далека от соревновательной и чтобы ее вернуть я понимаю какую работу нужно проделать, а поезд уходит все дальше. Это такие утопические мысли, которые меня в последнее время вообще не посещают». Напомним, ранее Бетербиев досрочно выиграл поединок у Маркуса Брауна.