Ломаченко после победы продолжает оставаться в конце третьего десятка лучших боксеров мира
Гвоздик обратился к Ломаченко после боя с Комми
Александр оставил свои поздравления для Василия
16:48
Ломаченко и Гвоздик / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поздравил своего товарища и экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с победой над ганцем Ричардом Комми (30-4, 27 КО).
«Поздравляю Василия Ломаченко с захватывающей победой».
Напомним, после боя с Комми Ломаченко готов полететь в Австралию и подраться с Джорджем Камбососом.