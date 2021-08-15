Гвоздик ответил, когда может состояться реванш Ломаченко – Лопес

Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик высказался на тему второго боя Ломаченко – Лопес и признался, что не очень верит в реальность этого поединка:

Как ты думаешь, реванш состоится?

Поэтому у меня есть сомнения. Я бы не сказал, что его 100% не будет. Но сказал, что скорее нет, чем да. Так мне кажется.