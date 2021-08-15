Разговор с Александром Гвоздиком. О возвращении, поражении Хижняка и реванше Ломаченко – Лопес
Гвоздик ответил, когда может состояться реванш Ломаченко – Лопес
Но украинец не уверен, что этот бой все же произойдет
15 августа 19:25
Эксклюзив
Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик высказался на тему второго боя Ломаченко – Лопес и признался, что не очень верит в реальность этого поединка:
Как ты думаешь, реванш состоится?
Если будет, то не в этом году точно. И не в начале следующего. Думаю, Лопесы сделают все, чтобы показать, что они этого хотят, но по каким-то причинам он не может состояться.
Поэтому у меня есть сомнения. Я бы не сказал, что его 100% не будет. Но сказал, что скорее нет, чем да. Так мне кажется.
Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.