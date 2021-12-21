Гвоздик: «По логике, после пятого раунда должны были остановить бой Бетербиев – Браун»
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV прокомментировал поединок между чемпионом мира WBC и IBF Артуром Бетербиевым
(17-0, 17 КО) и Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).
«Интереснейший поединок. Такой, с изюминкой, потому что было кровавое месиво, прямо винегрет. Это здорово. Я думаю, что именно эта ситуация подтолкнула Артура в пятом раунде включиться на полную катушку, что подарило нам вот такое прекрасное зрелище.
Сечка? Опасений не было конкретно за Артура, потому что когда после четвертого раунда их обоих отвели к врачу, она сказала: «Еще один раунд». Кстати, потом не пришли проверять. По логике, после пятого раунда должны были остановить бой, так как на повторе было видно, что это столкновение головами. В таких случае был бы подсчет очков: кто выиграл больше раундов, тому бы и поняли руку.
Конечно, решение продолжить бой было правильным. Было понятно, что все к этому и пришло бы. Я именно такой прогноз и давал до боя, что Бетербиев поломает его.
Маркус – это отличный боец и он мог бы выиграть у Артура и в первые два раунда он это показал, делая все правильно. А затем случилось то же, что и во всех его боях – с ним что-то происходит, он останавливается и прекращает боксировать».
Напомним, ранее Бетербиев обвинил Брауна в специальном нанесении травмы.