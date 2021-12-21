Гвоздик: «По логике, после пятого раунда должны были остановить бой Бетербиев – Браун»

Артур Бетербиев, Маркус Браун / Фото: AP

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV прокомментировал поединок между чемпионом мира WBC и IBF Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО) и Маркусом Брауном (24-2, 16 КО).



Сечка? Опасений не было конкретно за Артура, потому что когда после четвертого раунда их обоих отвели к врачу, она сказала: «Еще один раунд». Кстати, потом не пришли проверять. По логике, после пятого раунда должны были остановить бой, так как на повторе было видно, что это столкновение головами. В таких случае был бы подсчет очков: кто выиграл больше раундов, тому бы и поняли руку.

Конечно, решение продолжить бой было правильным. Было понятно, что все к этому и пришло бы. Я именно такой прогноз и давал до боя, что Бетербиев поломает его.

Маркус – это отличный боец и он мог бы выиграть у Артура и в первые два раунда он это показал, делая все правильно. А затем случилось то же, что и во всех его боях – с ним что-то происходит, он останавливается и прекращает боксировать».