Гвоздик: «После ударов Бетербиева ощущение, как будто в тебя врезался поезд»

В 2019 году украинец проиграл россиянину техническим нокаутом

Фото: Bad Left Hook

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о силе удара обладателя титулов WBC, IBF Артура Бетербиева (17-0, 17 КО):

«Бетербиев очень силен физически. Его мощь исходит из его силы, не из взрывчатости или скорости. Если он бьет тебя... Если сравнить то, не знаю… как будто поезд врезался. Если сравнить со Стивенсоном, то Стивенсон бьет тебя – как будто стреляет из снайперской винтовки. Бетербиев же, не знаю... у него реально тяжелые кулаки».

18 октября 2019 года Бетербиев выиграл у Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде. После того поединка украинец завершил карьеру. Недавно он признался, что не планирует возвращаться в бокс. Недавно бывший тренер Гвоздика и вовсе заявил, что Бетербиев сломал их.