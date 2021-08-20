Гвоздик предостерег Усика от серьезной ошибки в бою с Джошуа

Экс-чемпион мира верит, что украинец может одержать победу

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что Александру Усику (18-0, 13 КО) не стоит поддаваться на провокации публики в бою с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и четко придерживаться плана на поединок:

Чего ты ждешь от боя Усик – Джошуа?

Я жду, что Саша будет показывать умный бокс, а не зрелищный. Потому что Саше по силам выиграть, но для этого ему нужно быть очень быстрым, очень подвижным и очень умным. Если Саша захочет показать зрелище, то, думаю, выиграть ему не удастся. Ему нужно показывать такой же бокс, как и в бою с Гассиевым. Только с какими-то поправками конкретно под соперника, под Джошуа.

Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.