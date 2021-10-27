Гвоздик рассказал, кого считает величайшим боксером всех времен

А также рассказал, что Тедди Атлас не любит Майка Тайсона

Александр Гвоздик / фото - Instagram боксера

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе, украинец Александр Гвоздик в интервью YouTube каналу ESNEW рассказал, кого считает величайшим боксером в истории, а также поведал, что его экс-тренеру Тедди Атласу не нравится легендарный супертяжеловес Майк Тайсон, которого он в свое время тоже успел потренировать.

«Кого я считаю величайшим боксером в истории? Мне нравится Шугар Рэй Робинсон. Он дрался каждую неделю. Посмотрите, сколько поединков он провел. Робинсон мне просто нравится, мне импонирует его стиль. Я симпатизирую Майку Тайсону, хотя у него был опыт работы с Атласом, и он не нравится Тедди. Я знаю, что у Тайсона есть две стороны – хорошая и плохая, но он все равно мне нравится как боец. Он был потрясающим».

Напомним, Гвоздик готов вернуться в профи ради боя с Канело.



