Атлас : «Альваресу подбирают удобных соперников»
Гвоздик рассказал, кто сможет остановить Альвареса
По мнению украинца, Бетербиев проиграет Канело
08:26
Сауль Альварес / Фото: Matchroom
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик назвал двоих боксеров, которые способны победить абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO):
Я говорю лишь мое мнение, как мне кажется, как я чувствую с точки зрения боксера. Я думаю, что против Канело есть хорошие шансы у Бенавидеса и Бивола. Считаю, что над Бетербиевым Канело возьмет верх, несмотря на его силу. Мне кажется, что здесь сыграют роль стили. Артур – очень сильный боксер. По сути, вся его работа сводится к тому, чтобы подавить соперника физически. Думаю, что с Канело это сделать не удастся.
Я уже говорил, что Бетербиев, наверное, победил бы Бивола, но вот с Канело я бы больше шансов дал Дмитрию. В то же время в бою Бетербиев – Альварес я бы поставил на Канело. Я думаю, здесь дело в разнице стилей. Это мое мнение, я не большой специалист.
Бывший тренер украинца считает, что Канело подбирают удобных соперников.
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