Гвоздик рассказал, кто сможет остановить Альвареса

Сауль Альварес / Фото: Matchroom

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик назвал двоих боксеров, которые способны победить абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO):



Я уже говорил, что Бетербиев, наверное, победил бы Бивола, но вот с Канело я бы больше шансов дал Дмитрию. В то же время в бою Бетербиев – Альварес я бы поставил на Канело. Я думаю, здесь дело в разнице стилей. Это мое мнение, я не большой специалист.