Гвоздик: «Браун мог бы показать себя лучше предыдущих соперников Бетербиева, но не сделает этого»
Гвоздик рассказал о собственном бизнесе. Экс-чемпион мира назвал сумму инвестиций в проект
Украинец продолжает покорять новые вершины
10:59
Александр Гвоздик / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик на YouTube-канале «Світське життя» поделился подробностями собственного дела, которым начал заниматься после завершения карьеры.
«В последнее время бываю в Киеве примерно каждые 2 месяца. Я занимаюсь игровым бизнесом. Я владелец онлайн-казино. Сам в казино вообще не играю, потому что знаю правило, что казино всегда выигрывает. Я инвестировал больше миллиона долларов в свой бизнес. Денег после спортивной карьеры хватило на это, но посмотрим, как пойдет, потому что одно дело – начать, а другое – довести до ума. Пытаемся».
Ранее Гвоздик поздравил своего товарища и экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с победой над ганцем Ричардом Комми (30-4, 27 КО).