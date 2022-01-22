Гвоздик рассказал, за счет чего Альварес сможет победить Бетербиева

Фото: Instagram боксера

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением о теоретическом бое самого кассового боксера современности Сауля Альвареса (57-2-1, 39 КО) против чемпиона мира IBF, WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО):

Бетербиев больше и сильнее, но мы же не говорим, что Канело – слабый парень. Канело достаточно сильный, чтобы быть конкурентоспособным в полутяжелом весе. Альварес показал это с Ковалевым, а Сергей – не самый слабый парень.

Бетербиев сильнее, но ключевыми будут навыки Канело, его защита и нападение после защиты. В поединке с Головкиным Канело показал, что может задерживать мощные удары. Головкин – феноменальный панчер и боксер.

Бетербиев – сильный, но он недооценен как боксер и переоценен как панчер. Это мое мнение. Я дрался с ним. Не поймите меня неправильно, он бьет сильно, но ты можешь выдержать его удары.

Я думаю, что Канело однозначно сможет выдержать удары Бетербиева. Но его навыки, защита и неуловимость будут ключевыми в их бою».