Гвоздик назвал имя единственного супертяжа, в бою с которым Усик не будет фаворитом
Гвоздик: «С момента моего принятия решения завершить карьеру я ни разу об этом не пожалел»
Украинец высказался о своем неожиданном уходе из бокса
20:30
Александр Гвоздик / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру, которое он неожиданно принял летом 2020 года.
«Не было такого, что я проснулся утром и подумал: «Завяжу-ка я». Нет, конечно. Я не принимаю такие решения быстро. Я подумал, были определенные события в моей жизни, коронавирус. Карта так легла, что в определенный момент я понял, что надо как-то либо зацикливаться на этом... Опять же, а сколько времени у меня осталось? Если бы я понимал, что я буду заниматься этим до 80 лет или сколько мне там отведено, то, конечно, здорово, я бы ничего не менял.
А так я понимаю, что я уже на завершающей стадии, как ни крути, как бы этого ни хотелось. Все мы становимся взрослее, старше, это же вечно не будет. Я решил испытать себя в каком-то другом направлении, и, в принципе, с момента моего принятия решения я ни разу об этом не пожалел».
Александр Гвоздик рассказал о нежелании возвращаться в бокс.
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