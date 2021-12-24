Гвоздик: «С момента моего принятия решения завершить карьеру я ни разу об этом не пожалел»

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV заявил, что не жалеет о решении завершить карьеру, которое он неожиданно принял летом 2020 года.

А так я понимаю, что я уже на завершающей стадии, как ни крути, как бы этого ни хотелось. Все мы становимся взрослее, старше, это же вечно не будет. Я решил испытать себя в каком-то другом направлении, и, в принципе, с момента моего принятия решения я ни разу об этом не пожалел».