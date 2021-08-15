Гвоздик: «Сейчас говорят, что у Хижняка глупый бокс. А раньше что, что-то другое было?»

Экс-чемпион мира не понимает, почему до поражения критики не было

Эксклюзив Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 Александр Гвоздик оценил стиль бокса обладателя серебра Олимпиады-2020 Александра Хижняка и удивился навалившейся на него критике: Много критики его стиля бокса, многие говорят, что в конце нужно было немного успокоиться. Что ты поэтому поводу скажешь? Я не могу понять, почему сейчас появилась критика, говорят: «Вот, какой глупый бокс», – я слышал такие фразы по поводу его бокса на Олимпиаде. А раньше что, что-то другое было? Я не могу понять. Смысл не в этом. Саша – красавец, он на морально-волевых качествах выиграл все, за исключением вот этого финала. По поводу его стиля: в любителях он большая угроза, в профи, наверное, будет сложнее. Но к критикам я не присоединяюсь, Сашу могу только поздравить с этим выдающимся достижением. Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.

Сергей Лукьяненко