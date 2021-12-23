Гвоздик: «Не думаю, что Биволу нужен бой со мной»
Гвоздик составил топ-5 лучших боксеров 2021 года. Ломаченко нет в списке
На вершине – новоиспеченный лидер хэвивейта
11:00
Александр Гвоздик / Фото - mmaboxing.ruЭкс-чемпион мира Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV назвал топ-5 лучших боксеров мира за 2021 год. На вершину рейтинга украинец поставил своего соотечественника, обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).
«На первом месте, конечно же, Саша Усик. Извините, человек, будучи некрупным супертяжем, туда ворвался и свергнул одного из топов дивизиона практически в своем третьем бою».
«Кто еще? Я не знаю, героический это поступок или нет, но, наверно, Фьюри. Как не крути, но я считаю Уайлдера опаснейшим боксером и панчером. По-моему, Фьюри просто сравнял его с землей».
«Еще Джош Тейлор, да. А Сауль Альварес всех приучил к своим успехам. Безусловно, они все делают правильно, но сегодня это машина, которую тяжело остановить. Они боксируют, когда им удобно. Сейчас они загоняют соперника в удобные им кондиции. Точно так же делал, например, Мейвезер. Мне кажется, что нельзя их за это критиковать, потому что для того чтобы оказаться в этой позиции, когда ты можешь загонять людей в эти условия, нужно сначала многое пройти, как это сделали Альварес и Мейвезер. Канело тоже попадает в этот список».
«Наверное, последний – Камбосос. Я бы не назвал его топовым боксером, но он сумел сделать так, чтобы вывести из себя Теофимо Лопеса».
Напомним, Гвоздик также рассказал, что ждет абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа в поединке с Василием Ломаченко.