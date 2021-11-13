Гвоздик сожалеет, что в контракте на бой с Бетербиевым не была прописана опция реванша

Украинец проиграл россиянину титул чемпиона мира по версии WBC

Фото: BoxingScene

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик сожалеет, что в контракте на бой с российским полутяжеловесом Артуром Бетербиевым не была прописана опция реванша:

«В контракте реванша прописано не было, и, честно говоря, глядя на ситуацию сейчас, жалко, что я не подумал об этом до боя. Я всегда говорил, что боксирую со всеми, то есть было предложение боксировать, и я сказал: «Давайте драться». Может, оно не было абсолютно своевременным, можно было еще побоксировать с кем-то. Была возможность, я попытался ей воспользоваться, но не получилось. О реванше какие-то мысли пошли, конечно, уже после поражения. Но прекрасно можно понять, кто заинтересован в реванше в этой ситуации. Наверное, только я».

Бой Гвоздик – Бетербиев состоялся 18 октября 2019 года. Поединок был объединительным и на его кону стояли пояса WBA (Гвоздика) и IBF (Бетербиева). По большей части бой был равным, но в девятом раунде украинца резко покинули силы, а уже в следующей десятиминутке судья зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом.



После поражения Гвоздик долгое время не появился в медийном пространстве, а летом 2020 года и вовсе объявил о завершении карьеры.

В одном из недавних интервью Александр назвал единственного боксера, ради которого вернулся бы в ринг хоть завтра.