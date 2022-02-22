Гвоздик: «Титул молодежного чемпиона мира поможет Штонде продвинуться в рейтингах»

Поединок Богдана против Прата в прямом эфире покажет XSPORT

Фото: MIKEY WILLIAMS

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем бое полусредневеса Богдана Штонды (7-0, 3 КО) против Милана Прата (13-0, 10 КО), на кону которого будет стоять пояс молодежного чемпиона мира по версии IBF. Слова Гвоздика приводит пресс-служба промоутерской компании b1.boxing:

«Я думаю, что титул молодежного чемпиона мира станет хорошим бонусом для Богдана Штонды с точки зрения продвижения по рейтингам, а также он окажет положительное влияние на заработки боксера. Если Богдану дается такая возможность, в нем видят большие перспективы. То, что Милан Прат на год дольше находится в профессиональном ринге и провел больше поединков, может сказаться, но есть много других факторов: уровень оппозиции, любительский опыт, и вообще класс боксера. Поэтому не думаю, что это как-то должно повлиять на исход поединка».

Бой Штонда – Прат состоится 26 февраля. На телеканале XSPORT будет доступна прямая трансляция поединка. Начало – в 20:30.

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