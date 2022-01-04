Гвоздик: «В сборной я старался равняться на Ломаченко и Усика»

Украинец признался, что в плане бокса всегда брал пример с соотечественников

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ОСТРОВ признался, что в плане бокса всегда брал пример с Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и Александра Усика (19-0, 13 KO).

«В сборной я старался равняться на лидеров. Тот же Вася Ломаченко, тот же Саша Усик – они были авторитетами, конечно. Они показывали результат, они показывали, что у всех можно выигрывать. С точки зрения бокса я всегда старался на них равняться. С точки зрения каких-то жизненных моментов у меня не было одного идола. Нет, я старался у разных людей подчеркивать какие-то черты, которые мне кажутся сильными, которые мне импонируют. В сборной это были Саша и Вася, а в жизни, в тех или иных сферах, где я оказывался, всегда были такие люди, которые меня чем-то мотивировали. Но это никогда не был один человек».

Александр Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент.