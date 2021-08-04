Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»

Александр Гвоздик / фото - fightnews.info

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS заявил, что если когда-то и решит возобновить карьеру, то только ради того, чтобы выступать на элитном уровне.

Так что нельзя вернуться за два месяца. Правда, здесь все также зависит от того, к чему ты стремишься. Возможно, кто-то хочет получить чек или продать еще одно поражение в своем рекорде, но это не то, к чему я стремлюсь. Я бы хотел вернуться на топовый уровень, но не знаю, по-прежнему ли это возможно.

Я не хочу быть посредственным бойцом, джорнименом или лифтом для молодых боксеров. Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне, но это очень сложно».