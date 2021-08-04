Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 33) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Маккензи Макдональд - Ник Киргиос 2:0 Окончен
22:45 Рейлли Опелька - Даниел Элахи Галан Риверос 2:0 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:05 Кэти Макнейли - Слоан Стивенс 0:2 Окончен
21:00 Магда Линетте - Петра Мартич 2:0 Окончен
WTA 2021 (Cluj-Napoca, Romania)
Календарь Таблица
16:30 Леся Цуренко - Сион Мендес 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Теннис (4 события из 35) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
00:00 Григор Димитров - Илья Ивашка 0:2 Окончен
00:40 Александр Бублик - Кей Нишикори 0:2 Окончен
WTA 2021 (San Jose, USA)
Календарь Таблица
05:00 Шай Чжан - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
22:15 Элисе Мертенс - Кристина Младенович -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris -:- Запланирован

Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»

Украинец рассказал при каком условии он готов возобновить карьеру
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 12:30
Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»
Александр Гвоздик / фото - fightnews.info

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS заявил, что если когда-то и решит возобновить карьеру, то только ради того, чтобы выступать на элитном уровне.

«Я всегда хожу в зал, работаю с железом и мешками, даже иногда провожу спарринги. У тебя возникает искаженное восприятие реальности. Ты думаешь: «О, я все еще в порядке, я крут». Но примерно месяц назад, когда я был в США, я спарринговал с парнем, который не был высококлассным боксером. Он провел только несколько боев в профи, это действительно боксер низкого уровня, но он настоящий боец, полноценный полутяжеловес. После четырех раундов спаррингов ты начинаешь понимать, где находишься.

Так что нельзя вернуться за два месяца. Правда, здесь все также зависит от того, к чему ты стремишься. Возможно, кто-то хочет получить чек или продать еще одно поражение в своем рекорде, но это не то, к чему я стремлюсь. Я бы хотел вернуться на топовый уровень, но не знаю, по-прежнему ли это возможно.

Я не хочу быть посредственным бойцом, джорнименом или лифтом для молодых боксеров. Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне, но это очень сложно».

Александр Гвоздик намекнул, что готов возобновить профессиональную карьеру, если ему поступит интересное предложение.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Гвоздик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Гвоздик: «Атлас - достойный человек и легендарный тренер»
Гвоздик: «Атлас - достойный человек и легендарный тренер»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 14:50
Гвоздик: «Поединок с Джошуа – вершина карьеры Усика»
Гвоздик: «Поединок с Джошуа – вершина карьеры Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 11:02
1
Гвоздик: «Усик и Ломаченко всегда были весельчаками»
Гвоздик: «Усик и Ломаченко всегда были весельчаками»
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 10:10
Гвоздик: «Для Васи не важны деньги в реванше с Лопесом, ведь задето его эго»
Гвоздик: «Для Васи не важны деньги в реванше с Лопесом, ведь задето его эго»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:06
1
Гвоздик: «Ожидал, что в поединке Васи с Накатани будет интрига, но Лома просто выше классом»
Гвоздик: «Ожидал, что в поединке Васи с Накатани будет интрига, но Лома просто выше классом»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 14:54

Новости: Бокс

Нужно не проспать. Когда смотреть финал Александра Хижняка
Нужно не проспать. Когда смотреть финал Александра Хижняка
Токио-2020
10:47
Джошуа: «Знаю, что Усику будет помогать отец Ломаченко»
Джошуа: «Знаю, что Усику будет помогать отец Ломаченко»
Профессиональный бокс
10:04
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Токио-2020
09:56
Стало известно, в каком весе могут подраться Бивол и Альварес
Стало известно, в каком весе могут подраться Бивол и Альварес
Профессиональный бокс
09:40
Хижняк с огромнейшими проблемами прошел в финал Токио-2020
Хижняк с огромнейшими проблемами прошел в финал Токио-2020
Токио-2020
09:29
Спенс: «Желаю Кроуфорду всего наилучшего»
Спенс: «Желаю Кроуфорду всего наилучшего»
Профессиональный бокс
4 августа 20:30
Арум рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Джошуа
Арум рассказал, за кого будет болеть в бою Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
4 августа 19:42
Владимир Кличко 25 лет назад стал олимпийским чемпионом
История
Владимир Кличко 25 лет назад стал олимпийским чемпионом
Профессиональный бокс
4 августа 18:45
Билеты на бой Усик – Джошуа были распроданы за сутки
Билеты на бой Усик – Джошуа были распроданы за сутки
Профессиональный бокс
4 августа 18:02
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости