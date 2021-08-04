Гвоздик: «Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне»
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу WHEN THE SMOKE CLEARS заявил, что если когда-то и решит возобновить карьеру, то только ради того, чтобы выступать на элитном уровне.
«Я всегда хожу в зал, работаю с железом и мешками, даже иногда провожу спарринги. У тебя возникает искаженное восприятие реальности. Ты думаешь: «О, я все еще в порядке, я крут». Но примерно месяц назад, когда я был в США, я спарринговал с парнем, который не был высококлассным боксером. Он провел только несколько боев в профи, это действительно боксер низкого уровня, но он настоящий боец, полноценный полутяжеловес. После четырех раундов спаррингов ты начинаешь понимать, где находишься.
Так что нельзя вернуться за два месяца. Правда, здесь все также зависит от того, к чему ты стремишься. Возможно, кто-то хочет получить чек или продать еще одно поражение в своем рекорде, но это не то, к чему я стремлюсь. Я бы хотел вернуться на топовый уровень, но не знаю, по-прежнему ли это возможно.
Я не хочу быть посредственным бойцом, джорнименом или лифтом для молодых боксеров. Вернуть меня на ринг может только стремление находиться на топовом уровне, но это очень сложно».
Александр Гвоздик намекнул, что готов возобновить профессиональную карьеру, если ему поступит интересное предложение.