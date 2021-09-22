Гвоздик: «Я болею за Усика и очень хочу, чтобы он выиграл. Но мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа»

Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в Лондоне

Александр Усик / Фото - Getty Images Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



«Не думаю, что Усику тяжело находится в супертяжах – вес он набрал, скажем так, природным путем, даже видно, что нет никакой фарм-поддержки. Будучи крузером, он вес сгонял. Сейчас – набрал мышечной массы, так что не считаю, что будет испытывать какой-то дискомфорт. Смотрел, как бой оценивают букмекеры. Скажу исходя из свой практики. Я спарринговал и с большими ребятами, и с маленькими. Большим доставлял много проблем. Были маленькие спарринг-партнеры – ребята, которые боксировали в весе 67,7 кг – скоростные, атлетичные, и уже мне с ними были сложно. Но это спарринг, мы боксировали в больших перчатках и защите. Основной козырь тяжей – мощь и сила удара. Я ощущал это в больших перчатках-подушках. Но как это будет в ринге в 10-унцовых перчатках и при тейпировании. Я очень болею за Сашу и очень хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа».



«Знаете же эту известную пословицу, что хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера. Конечно, не всегда, но шансов у него больше. Джошуа еще никогда не встречался с таким боксером, как Усик. Саша еще не боксировал с таким бойцом, как Джошуа. Да, был Чисора – крепкий боксер, но середняк. Плюс, он ниже Усика. Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события, учитывая, что Джошуа не только сильно бьет, но и еще выше Саши».



Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.



На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе(17-1, 14 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинским супертяжеловесом(18-0, 13 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте(24-1, 22 КО).Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.