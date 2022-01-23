Гвоздик: «Я думаю, что Бивол доставил бы Канело больше проблем, чем Бетербиев»

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Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
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18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
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19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
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19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
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НХЛ 21/22
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс 3:2 Окончен
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НБА 21/22
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 80:74 Окончен
17:00 Николаев - Днепр 68:76 Окончен
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05:35 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц 2:3 Окончен
11:55 Андрей Рублёв - Марин Чилич 1:3 Окончен
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02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне 1:2 Окончен
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10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина 2:0 Окончен
12:35 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова 2:1 Окончен
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16:00 Арсенал - Бернли 0:0 Окончен 1-й тайм
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:2 Окончен 1-й тайм
16:00 Лестер - Брайтон 0:0 Окончен 1-й тайм
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18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
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18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
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04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
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20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер 94:87 Окончен
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс 113:103 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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15:00 БК Одесса - Прометей -:- Перенесен
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01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз -:- Запланирован

Гвоздик: «Я думаю, что Бивол доставил бы Канело больше проблем, чем Бетербиев»

Впрочем, украинец сомневается, что поединок Дмитрия с Саулем вообще состоится
Бокс Профессиональный бокс
16:35
Гвоздик: «Я думаю, что Бивол доставил бы Канело больше проблем, чем Бетербиев»
Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Украинский ветеран Александр Гвоздик в интервью Fight Hub TV заявил, что чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) станет более сложным испытанием для лидера мирового рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (57-2-1, 39 КО), чем обладатель титулов WBC/IBF Артур Бетербиев (17-0, 17 КО).

«Я думаю, что Бивол доставил бы Канело больше проблем, чем Бетербиев. Я не знаю, как бы Дмитрий и Сауль подошли к этому поединку. Лично я не думаю, что этот бой состоится. Как по мне, более реально устроить поединок с Бетербиевым, но кто знает. Это работа менеджеров и промоутеров».

Александр Гвоздик рассказал, за счет чего Сауль Альварес сможет победить Артура Бетербиева.

Рене Тер Велде
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Теги

Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Сауль Альварес Александр Гвоздик

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