Гвоздик рассказал, за счет чего Альварес сможет победить Бетербиева
Гвоздик: «Я думаю, что Бивол доставил бы Канело больше проблем, чем Бетербиев»
Впрочем, украинец сомневается, что поединок Дмитрия с Саулем вообще состоится
16:35
Александр Гвоздик / фото - Getty Images
Украинский ветеран Александр Гвоздик в интервью Fight Hub TV заявил, что чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) станет более сложным испытанием для лидера мирового рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (57-2-1, 39 КО), чем обладатель титулов WBC/IBF Артур Бетербиев (17-0, 17 КО).
«Я думаю, что Бивол доставил бы Канело больше проблем, чем Бетербиев. Я не знаю, как бы Дмитрий и Сауль подошли к этому поединку. Лично я не думаю, что этот бой состоится. Как по мне, более реально устроить поединок с Бетербиевым, но кто знает. Это работа менеджеров и промоутеров».
Александр Гвоздик рассказал, за счет чего Сауль Альварес сможет победить Артура Бетербиева.