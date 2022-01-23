Гвоздик: «Я не думаю, что выставочные бои меня заинтересуют»

Украинец понимает, что он недостаточно известен в США

Александр Гвоздик / фото - karate.ru

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью Fight Hub TV заявил, что навряд ли вернется в ринг с целью проведения выставочного поединка.

«Я бы однозначно был заинтересован в выставочных боях, но мое имя в Соединенных Штатах не настолько известно. Кто будет заинтересован в моем поединке против, к примеру, Джейка Пола? Все знают Джейка Пола. Но кто, черт побери, знает, кто я такой, правильно? Я не думаю, что фанаты бокса действительно заинтересованы в выставочных поединках, тем более если в них не участвуют боксеры. Так что я не знаю. Возможно, но я не думаю, что это то, что меня заинтересует».

Александр Гвоздик заявил, что все еще может вернуться в ринг.