Гвоздика нет среди спарринг-партнеров Усика перед боем с Джошуа

Экс-чемпион мира объяснил почему

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик объяснил, почему не помогает Александру Усику (18-0, 13 КО) готовиться к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

Ты помогал Усику готовиться к бою с Гассиевым. Сейчас ты присутствуешь в его тренировочном лагере?

Сейчас мы не пересекаемся. Стиль Гассиева, антропометрия Гассиева – я мог помочь Саше. Сейчас, наверное, в этом нет смысла. То есть, я могу с Сашей провести хороший спарринг, но конкретно под оппонента, под Джошуа то, что я делаю, не совсем подходит.

Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.

