И без остановки победил бы. Судейские записки боя Альварес – Плант

Мексиканец стал абсолютным чемпионом мира

Альварес - Плант / фото - Getty Images

Лидер рейтинга P4P, мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В бою на арене MGM Grand Альварес досрочно победил Калеба Планта (21-1, 12 КО), отобрав у него пояс IBF.

Поединок был остановлен в 11-м раунде после того, как Плант побывал в двух нокдаунах подряд. На момент остановки боя счет на судейских карточках был 98-92, 96-94, 97-93 в пользу мексиканца.

Из 11-и раундов судьи единогласно отдали Планту первый и девятый раунды, один из судей также посчитал, что Калеб был ярче в 10-м. Даже если бы рефери не остановил бой и Плант бы пережил избиение и дотерпел до финального гонга – это была бы победа Канело единогласным решением.

Первые слова Канело после победы над Плантом.