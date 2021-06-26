Ломаченко включил Пакьяо и Джонса в топ-5 лучших боксеров всех времен
И это не Лопес. Ломаченко назвал самый сложный поединок в своей карьере
Титулованный украинец вспомнил бой 2-х годичной давности
11:17
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес / Фото - TwitterЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в интервью YouTube-каналу La Sueur назвал самый сложный поединок в своей карьере – противостояние с титулованным венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).
«Самый сложный бой в моей карьере? Это непростой вопрос, потому что я никогда не задумывался об этом. Все мои поединки в легком весе были сложными и очень тяжелыми, поскольку это не мои габариты, не мой размах рук и не моя весовая категория. Возможно, самым сложным был бой с Линаресом, ведь во втором раунде у меня начались проблемы с плечом. Вероятно, этот поединок».
Напомним, поединок Ломаченко – Линарес состоялся в мае 2018 года и завершился нокаутом венесуэльца в 10-м раунде.
Свой следующий бой Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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