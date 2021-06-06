Накатани: «Бой с Ломаченко может привести меня к титулу чемпиона мира»
И с «вертухи». Ломаченко показал скорость ударов на пневмо-груше
Украинец готовится к возвращению в ринг 26 июня
6 июня 07:45
Василий Ломаченко / фото - УНИАН
Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) опубликовал новое видео в своем Instagram. Украинец поделился фрагментом тренировки накануне боя 26 июня против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
Японец ранее назвал свое главное оружие в бою против «Хай-Тека».