И швец, и жнец, и на дуде игрец. Ломаченко поразил фанатов своими навыки вне ринга

Украинец – всесторонне развитый человек

Василий Ломаченко / фото - Scottish Sun

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг 26 июня боем против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).

Промоутерская компания Top Rank опубликовала в своих соцсетях подборку видео, на которых украинец жонглирует, играет сам с собой в теннис, играет в футбол и демонстрирует другие потрясающие навыки вне ринга.

Следите за трансляцией взвешивания накануне боя Ломаченко – Накатани.

XSPORT проведет также трансляцию самого боя Ломаченко – Накатани 27 июня, начиная с 05:00.