IBF обяжет провести бой Лопеса и Камбососа в США

В организации стали на сторону своего чемпиона





Лопес - Камбосос / Фото: скрин-шот

Международная боксеркая организация (IBF) обяжет Triller провести поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) на территории США, сообщает ESPN.



Официально о решении IBF должна сообщить 9 августа.

Менеджер Лопеса Дэвид МакУотер прокомментировал ситуацию с IBF.

«Мы все время работаем над местом боя с Triller. С их стороны не видно большого интереса. Если решение IBF будет такое, то Лопес выполнит его как чемпион организации. Он чувствует себя хорошо и тренируется».

Отметим, что изначально бой Лопес – Камбосос должен был пройти 19 июня, но сорвался из-за обнаруженного коронавируса у Теофимо.

Затем поединок планировали провести в Австралии, но для этого необходимо было пройти 14-дневную самоизоляцию после прилета. Из-за требований властей против боя в Австралии выступили Лопес и его команда.