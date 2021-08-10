IBF постановила, что бой Лопес – Камбосос не может состояться в Австралии

Поединок состоится там, где не действует коронавирусный карантин

Фото: boxingscene.com

Международная боксерская федерация (IBF) приняла окончательное решение в споре между стриминговым сервисом Triller и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) насчет места проведения поединка с обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Как сообщает ESPN, санкционирующий орган постановил, что поединок должен состояться там, где не действует коронавирусный карантин. Данное решение похоронило планы Triller устроить этот бой 17 октября в Австралии, на родине Камбососа.

Изначально Лопес выступал категорически против этой локации, ведь в таком случае ему, согласно местному законодательству, пришлось бы пройти 14-дневный карантин. Команда Лопеса даже грозилась отказаться от пояса IBF, если бой будет назначен в Австралии, но теперь Теофимо не придется идти на такие кардинальные меры.

ESPN отмечает, что поединок должен состояться до 17 октября, при этом сторонам нужно подписать контракты до 24 августа.

Вероятнее всего поединок Лопес - Камбосос пройдет на территории США.