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IBF вынуждает Thriller отказаться от проведения боя Лопес – Камбсосос в Австралии и нашла замену для Джорджа

Поединок легковесов может состояться в Лас-Вегасе
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 23:00
IBF вынуждает Thriller отказаться от проведения боя Лопес – Камбсосос в Австралии и нашла замену для Джорджа
Лопес и Камбосос / Фото: Thriller

IBF призвала Thriller к организации поединка абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) на территории, которая не требует прохождения карантина, сообщает ESPN.

Так что бой не стоит ожидать в Австралии. Глава Thriller Райан Кавана назвал Лас-Вегас возможным местом проведения титульного поединка. Также Кавана высказал неуверенность по поводу того, станет ли австралиец соперником американца.

Камбосос уже 16 недель находится на подготовительном сборе в Майами. Он все это время не виделся с женой и детьми. В середине сентября его супруга должна родить третьего ребенка, так что я не уверен, что он пропустит это событие. Если у нас получится организовать его бой с Лопесом, то мы приложим для этого все усилия.

IBF не особо волнуется по этому поводу и уже нашла Камбососу замену. Противником Теофимо в ринге может стать мексиканец Исаак Крус (22-1-1, 15 KO).

Напомним, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) находится на продвинутой стадии переговоров о следующем бое.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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