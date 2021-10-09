Известный британский супертяж сделал прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Ибрагимович обратился к Фьюри перед третьим боем против Уайлдера
Швед пожелал «Цыганскому королю» удачи
9 октября 21:18
Фото: Business Insider
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович обратился к чемпиону мира WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед его третьим боем против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова шведа приводит Goal:
«Хочу пожелать тебе большой удачи, даже если она тебе не нужна. Продолжай творить историю. Ты вдохновляешь людей».
Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.
Онлайн трансляция поединка, а здесь читайте ориентировочное время начала боя.