Рамирес забил экс-соперника Гвоздика в десятом раунде, добыв 43-ю победу в карьере
«Иду за Биволом». Первые слова Рамиреса после победы над Гонсалесом
Бывший чемпион второго среднего веса добился досрочного завершения боя
12:02
Хильберто Рамирес / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес (43-0, 28 KO) прокомментировал свою досрочную победу над кубинцем Юниэски Гонсалесом (21-4, 17 KO). Цитирует Рамиреса портал BoxingScene.
«Гонсалес – великий боец. Я знал, что это будет жесткий поединок, потому что в глазах моего соперника не было страха. Ему нечего было терять, поэтому у меня нет сомнения, что Юниески продемонстрирует лучшие свои качества. Спасибо ему за бой.
Я пытался пробивать ему корпус, но он был готов к этому. Мне пришлось менять план по ходу поединка и больше сосредотачиваться на втором этаже, чтобы одержать победу. Я травмировал руку, но это ценна моей победы.
Я готов к следующему вызову. Хочу встретиться с Биволом. Он больше не может бегать. Я иду за ним».
Напомним, Гонсалес также высказался об этом поединке.
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