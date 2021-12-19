«Иду за Биволом». Первые слова Рамиреса после победы над Гонсалесом

Хильберто Рамирес / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес (43-0, 28 KO) прокомментировал свою досрочную победу над кубинцем Юниэски Гонсалесом (21-4, 17 KO). Цитирует Рамиреса портал BoxingScene.

Я пытался пробивать ему корпус, но он был готов к этому. Мне пришлось менять план по ходу поединка и больше сосредотачиваться на втором этаже, чтобы одержать победу. Я травмировал руку, но это ценна моей победы.

Я готов к следующему вызову. Хочу встретиться с Биволом. Он больше не может бегать. Я иду за ним».