«Игры разума». Джошуа выбрал странный способ подготовки к бою с Усиком

Британец в тренировочном лагере находит время для шахматной партии

Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в тренировочном лагере готовится к предстоящему мегафайту с Александром Усиком (18-0, 13 KO).



Британский гигант находит время не только для физических упражнений, но и для тренировки своего мозга – AJ в своем Twitter опубликовал фото за шахматной доской:

Игры разума.

И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах.