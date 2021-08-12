«Игры разума». Джошуа выбрал странный способ подготовки к бою с Усиком

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Британец в тренировочном лагере находит время для шахматной партии
22:27
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в тренировочном лагере готовится к предстоящему мегафайту с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Британский гигант находит время не только для физических упражнений, но и для тренировки своего мозга – AJ в своем Twitter опубликовал фото за шахматной доской:
Mind games pic.twitter.com/JapZdUuu0H— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 11, 2021
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах.
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