Поединок Хргович – Йока отменен. На замену французу в ринг может выйти Джойс
Их бой все-таки состоится. Йока и Баколе выйдут в ринг 14 мая
Поединок пройдет в столице Франции
21:55
Тони Йока / Фото - DAZNПоединок в супертяжелом дивизионе между олимпийским чемпионом Рио-2016, французом Тони Йокой (11-0,9 КО) и конголезцем Мартином Баколе (17-1-0, 13 KO) состоится 14 мая в Париже.
Изначально бой должен был пройти 15 января, однако был перенесен в связи с коронавирусными ограничениями.
Позже Йока принял приглашение на поединок за звание претендента на титул IBF с хорватом Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO), однако однако организация отменила этот поединок из-за обязательств француза перед Баколе.
Напомним, Йока в сентябре нокаутировал Петара Милаша.