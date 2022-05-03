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«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону

Шавка Соловьев тявкает уже и на своих
Бокс Аматорский бокс
10:59
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
владимир пыня и владимир соловьев / Фото: gazeta.ru

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Егор Мехонцев ответил на едкие высказывания пропутинского пропагандиста владимира соловьева, который назвав Екатеринбург «центром мерзотной либероты, породившей подонков»:

Вы там на телевидении все сошли с ума. Это вы тот человек, который оскорбляет людей по географическому признаку. Завтра вы будете оскорблять людей по национальному признаку, а послезавтра вы пойдете убивать и грабить. Именно вы – тот неонацист, о которых вы говорите!

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, кто остановит путина.

Источник: e1.ru Олег Шумейко-младший
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