Касимеро: «Иноуэ и Донэйр меня боятся»
Иноуэ: «Хочу избить Касимеро в этом году»
Чемпион WBA и IBF намерен отобрать пояс у дерзкого филиппинца
17:29
Наоя Иноуэ / Фото - boxing247Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем дивизионе, японец Наоя Иноуэ (21-0-0, 18 KO) в Twitter заявил, что намерен провести объединительный поединок с обладателем титула WBO, филиппинцем Джонриэлем Касимеро (31-4-0, 21 KO).
«Когда бой с Казимеро будет утвержден, я изобью его по правилам бокса. Поэтому, пожалуйста, придерживайся допинг-тестов так же, как и лимита веса. Надеюсь, поединок состоится уже в этом году».
Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в июне, Иноуэ в 3-м раунде нокаутировал одного филиппинца – Майкла Дасмаринаса (30-3-1, 20 KO).
Что касается Касимеро, то он накануне победил по очкам кубинца Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) и отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.
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