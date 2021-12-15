Интересно, они реванш обсудили? Усик встретился с парнем, давшим ему самый тяжелый бой

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15 декабря 07:59
Александр Усик / Фото: instagram
Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) опубликовал в Instagram фото вместе с чемпионом IBF тяжелого дивизиона латвийцем Майрисом Бриедисом (28-1, 20 КО), с которым они встретились на одном из мероприятий.
Напомним, Усик и Бриедис провели поединок в январе 2018 года и в очень равном и тяжелом противостоянии выиграл украинец.
Отметим, что Бриедис в 2022 году может перейти в супертяжелый вес.