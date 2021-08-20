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Интересный сюжет. Хэй после победы над Фурнье может встретиться с легендарным Льиюсом

Экс-чемпион мира намерен разделить ринг со своим кумиром
Бокс Профессиональный бокс
12:58
Интересный сюжет. Хэй после победы над Фурнье может встретиться с легендарным Льиюсом
Дэвид Хэй / Фото - boxingscene
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) поделился планами после своего возвращения на ринг.

Цитирует британца Daily Mail.

«Моим кумиром всегда был Леннокс Льюис. Я бы не смог удержаться от чести разделить ринг с этим гигантом бокса. Он был не только одним из лучших супертяжеловесов всех времен, но и лучшим британским боксером в истории. Если я нокаутирую Джо Фурнье, то это может помочь в организации боя с Льюисом. В боксе никогда нельзя говорить «никогда».


Напомним, Хэй вернется в ринг 11 сентября против небитого Джо Фурнье (9-0, 9 КО).
Владимир Кириченко
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Дэвид Хэй Леннокс Льюис

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