Наоя Иноуэ – Аран Дипаэн. Онлайн трансляция
Один из лучших боксеров мира готов к защите поясов. Уже прошел взвешивание
Наоя Иноуэ обладает поясами WBA и IBF в легчайшем весе
17:16
Фото: NAOKI FUKUDA
Чемпион мира по версиях WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) и его следующий соперник Аран Дипаен (12-2, 11 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.
Иноуэ – 53.48 кг
Аран Дипаен – 53.30 кг
Бой Иноэ – Дипаен состоится 14 декабря и станет главным событием вечера бокса в Токио. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Ноуэ – один из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Против Дипаена он проведет третью защиту своих поясов.
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