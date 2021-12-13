Один из лучших боксеров мира готов к защите поясов. Уже прошел взвешивание

Наоя Иноуэ обладает поясами WBA и IBF в легчайшем весе

Фото: NAOKI FUKUDA

Чемпион мира по версиях WBA и IBF в легчайшем весе Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) и его следующий соперник Аран Дипаен (12-2, 11 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

Иноуэ – 53.48 кг

Аран Дипаен – 53.30 кг

Бой Иноэ – Дипаен состоится 14 декабря и станет главным событием вечера бокса в Токио. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ноуэ – один из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Против Дипаена он проведет третью защиту своих поясов.