Бой за два пояса. Наойя Инуэ нокаутировал Майкла Дасмаринаса. Как это было
Наоя Иноуэ рассказал, когда и с кем вернется на ринг
Японец – один из лучших боксеров современности
29 октября 18:54
Фото: Odds Shark
Один из лучших боксеров современности, чемпион WBA, IBF в легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ (21-0, 18 KO) в Instagram сообщил, что следующий бой проведет 14 декабря против Арана Дипаена (12-2, 11 КО):
«Мой следующий поединок состоится 14 декабря на арене «Регоку Кокугикан». Соперник – 6-й номер IBF Аран Дипаен из Таиланда.
С моего последнего поединка в Японии прошло уже два года, поэтому я не могу дождаться выступления».
В предыдущем бою Наоя Иноуэ нокаутировал Майкла Дасмаринаса (30-3-1, 20 КО).